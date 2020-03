Comunicado do Business Wire :Jack Ma Foundation and Alibaba Foundation

A Fundação Jack Ma e a Fundação Alibaba anunciaram hoje doações de suprimentos médicos a quatro países do sudeste asiático.

As fundações puderam entrar em contato com os governos da Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas e propor a doação de suprimentos médicos. O objetivo das fundações é ajudar a combater o vírus da COVID-19 nesses países, com subsequente maior apoio para outros países vizinhos.

"Estendemos as mãos aos nossos vizinhos asiáticos para combater a COVID-19", afirmou a Fundação Jack Ma ao anunciar a doação aos quatro países. "Nós, em conjunto com a Fundação Alibaba, enviaremos 2 milhões de máscaras, 150 mil kits de teste, 20 mil roupas de proteção e 20 mil protetores faciais para a Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia. E mais ajuda para outras nações asiáticas está a caminho! Força, Ásia!"

As doações da fundação acontecem após o lançamento na quarta-feira de um manual digital apoiado por eles. O manual compartilha as principais lições e experiências adquiridas por médicos, administradores médicos e funcionários de um hospital chinês na linha de frente do tratamento da COVID-19, com informações cruciais para retardar sua propagação.

