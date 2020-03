Príncipe Albert de Mônaco está com coronavírus

O príncipe Albert II, de Mônaco, está com coronavírus, mas sua saúde não é motivo de preocupação, informaram autoridades nesta quinta-feira, 19.



"O príncipe Albert continua trabalhando no escritório em seu apartamento privado", afirmou um comunicado. O escritório também acrescentou que o príncipe de 62 anos está em contato com membros de seu gabinete e do governo.



O principado diz ainda que manterá a população informada sobre a questão. Até o momento, Mônaco tem oito casos confirmados da doença, incluindo o de Albert II.



A principal negociadora da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, também disse na quinta-feira que havia testado positivo para coronavírus. O coronavírus já infectou mais de 200 mil pessoas e o número de mortos ultrapassou 8 mil. (Com agências internacionais)