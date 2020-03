O presidente americano, Donald Trump, comentou nesta quinta-feira (19) que o mundo está pagando "um alto preço" por causa da lentidão inicial da China na hora de passar informações sobre o novo coronavírus.

"Teria sido muito melhor se tivessem nos informado de tudo alguns meses antes, isso poderia tê-la contido na região da China de onde surgiu", afirmou o presidente.

"O mundo paga um preço alto pelo que fizeram", ressaltou Trump durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

O novo coronavírus que originou a pandemia de Covid-19 foi detectado pela primeira vez em dezembro, em Wuhan, na China.

As autoridades de Pequim foram criticadas inicialmente pela falta de transparência e lentidão para reagir diante da propagação do vírus.

No entanto, a China logo tomou medidas drásticas de confinamento da sua população, que tem registrado uma queda no número de casos que contrasta com o crescimento do mesmo no exterior.

Nesta quinta-feira (19), pela primeira vez, as autoridades chinesas não registraram nenhum novo caso de contaminação no país.

"Devemos acreditar no que estão dizendo agora? Espero que seja verdade", afirmou Donald Trump".

"Quem sabe, espero que seja verdade", repetiu.