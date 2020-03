Barril de petróleo WTI sobe mais de 20%

Os preços do petróleo se recuperaram fortemente nesta quinta-feira, graças a medidas de estímulo, o juros provocado por preços baixos e sinais de alívio na guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Por volta das 16h45 GMT (13h45 de Brasília), o barril de WTI, referência nos Estados Unidos para entrega em abril, valia US$ 24,60, 20,77% a mais do que no fechamento do dia anterior, depois de ultrapassar brevemente US$ 25.

Por sua vez, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 9,32% em Londres, para US$ 27,20.

A quarta-feira foi um dos piores dias da história dos dois barris de referência: o WTI caiu 24,4%, para US$ 20,37, e o Brent, 13%, para US$ 24,88.

A ausência de novas contaminações locais na China nesta quinta-feira foi um dos fatores que deram esperança aos mercados, disse à AFP a analista da Gain Capital, Fiona Cincotta, referindo-se a "uma luz no fim do túnel" para os investidores.

A preocupação em torno da oferta e demanda de petróleo e o clima geral de pânico nos mercados estão causando uma volatilidade muito alta, tornando "porcentagens de dois dígitos um hábito quase diário", diz o analista do SEB Bjarne Schieldrop.