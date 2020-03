Comunicado do Business Wire :TDK Corporation

A TDK Corporation (TOKYO: 6762) anuncia que ingressou recentemente na Responsible Business Alliance (sediada em Virgínia, EUA; doravante denominada a "RBA"), a maior coalizão empresarial do mundo dedicada à responsabilidade social corporativa (RSC) nas cadeias de suprimentos globais. Como membro afiliado da RBA, TDK apoia totalmente a visão e a missão da RBA, e aprimora continuamente suas próprias operações segundo o código de conduta da RBA. A TDK também apoiará e incentivará seus fornecedores de primeira linha a fazer o mesmo.

Visão e missão da RBA

Visão: Uma indústria eletrônica global que gere valor sustentável para os trabalhadores, o meio ambiente e os negócios.

Missão: Membros, fornecedores e partes interessadas colaboram para melhorar as condições de trabalho e ambientais por meio de padrões e práticas líderes.

O objetivo de ingressar na RBA é reforçar os esforços pelos direitos, saúde e segurança dos trabalhadores no Grupo TDK global e seus fornecedores de primeira linha, bem como pelo meio ambiente. Nosso objetivo é cumprir nossa responsabilidade social e reforçar ainda mais a credibilidade do Grupo TDK, comprometendo-se publicamente a praticar o código de conduta da RBA, o padrão global, e tornando-o o padrão claro para o Grupo TDK.

A TDK continuará colocando em prática seu lema corporativo - "Contribuir para a cultura e a indústria por meio da criatividade" - e fortalecendo suas atividades de RSC junto a seus clientes, fornecedores e outras partes interessadas para promover o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e o bem-estar de todas as pessoas por meio de suas inovadoras tecnologias e soluções essenciais.

Sobre a TDK Corporation

A TDK Corporation é uma empresa líder em eletrônicos com sede em Tóquio, Japão. Ela foi criada em 1935 para comercializar ferrita, um material essencial para produtos eletrônicos e magnéticos. O portfólio abrangente da TDK abrange componentes passivos, como capacitores cerâmicos, eletrolíticos de alumínio e de película, bem como dispositivos magnéticos, de alta frequência e piezo e de proteção. O espectro de produtos também inclui sensores e sistemas de sensores como de temperatura e pressão, sensores magnéticos e MEMS. Além disso, a TDK fornece fontes de alimentação e dispositivos de energia, cabeças magnéticas e muito mais. Esses produtos são comercializados com as marcas TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics e TDK-Lambda. A TDK se concentra em mercados exigentes nas áreas de tecnologia da informação e comunicação e eletrônica automotiva, industrial e de consumo. A empresa possui uma rede de locais de projeto e fabricação, e escritórios de vendas na Ásia, Europa e América do Norte e América do Sul. No exercício fiscal de 2019, a TDK registrou vendas totais de US$ 12,5 bilhões e empregou cerca de 105 mil pessoas em todo o mundo.

Sobre a Responsible Business Alliance

A Responsible Business Alliance (RBA) é uma coalizão sem fins lucrativos de empresas líderes dedicadas a melhorar as condições sociais, ambientais e éticas em suas cadeias de suprimentos globais. A RBA possui um código de conduta e diversos programas, ferramentas de treinamento e avaliação para apoiar a melhoria contínua. A RBA e suas Iniciativas de Minerais Responsáveis, Trabalho e Fábrica contam com quase 400 membros, com receita anual combinada superior a US$ 7,7 trilhões, empregando diretamente mais de 21,5 milhões de pessoas e com produtos fabricados em mais de 120 países. Para mais informações, visite ResponsibleBusiness.org e siga @RBAllianceOrg. http://www.responsiblebusiness.org/

Você pode baixar este texto e imagens associadas em https://www.tdk.com/corp/en/news_center/press/20200319_01.htm Mais informações sobre as atividades de sustentabilidade da TDK podem ser encontradas em https://www.tdk.com/corp/en/sustainability/index.htm

Contatos para mídia regional Região: Global Contato:Sr. Yoichi OSUGA TDK Corporation, Tóquio, Japão Telefone: +813 6778-1055 E-mail:pr@jp.tdk.com

