O Brasil decidiu nesta quinta-feira por decreto ministerial fechar por 15 dias todas as suas fronteiras terrestres, exceto com o Uruguai, na tentativa de conter a propagação do coronavírus.

Outros países da América do Sul, como Colômbia, Chile e Argentina, adotaram medidas mais drásticas nos últimos dias, fechando completamente suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas.