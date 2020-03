Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje que disponibilizará seu software a organizações do setor público e privado que lutam contra a pandemia da doença COVID-19.

O surto de COVID-19 vem crescendo rapidamente em todo o mundo e, diante da dificuldade de administrações municipais para reagir à altura, a Esri desenvolveu recursos para ajudar organizações a compreenderem o potencial impacto da doença na saúde pública, além das possíveis áreas de risco para as comunidades e sua capacidade de resposta. Um site COVID-19 GIS Hub fornece muitos desses dados essenciais, inclusive localização de casos e vulnerabilidade social, que podem ser utilizados por comunidades e organizações de saúde para fundamentar sua resposta.

Para ajudar instituições de saúde pública e outras organizações a reagirem à altura do problema, a Esri está fornecendo o modelo de resposta ao coronavírus ArcGIS Hub sem nenhum custo por meio de uma assinatura on-line do ArcGIS com duração de seis meses com o ArcGIS Hub. O modelo inclui exemplos, materiais e configurações para implementar rapidamente seu ambiente ArcGIS Hub. O ArcGIS Hub é uma estrutura produzida para desenvolver seu próprio site que permite visualizar e analisar a crise no contexto da população e bens de sua organização ou comunidade.

"A Esri sempre priorizou a assistência a comunidades durante emergências e desastres naturais de grande escala", afirmou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Nos últimos 25 anos, nosso Programa de Resposta a Desastres tem fornecido dados, softwares e aplicativos configuráveis, além de suporte técnico para operações emergenciais. Consideramos isso parte de nossa missão, prestar esses serviços gratuitamente durante este período de crises nacionais."

Para saber mais sobre o software gratuito e o suporte para combate a desastres, acesse esri.com/disaster.

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

