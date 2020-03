Fed facilitará acesso ao dólar ao Brasil e outros países

Em meio à crise monetária global causada pela pandemia de coronavírus, o Federal Reserve abriu nesta quinta-feira um novo mecanismo para fornecer dólares americanos a mais bancos centrais, incluindo os do Brasil e México.

Os mercados emergentes estão sendo particularmente afetados pela crise que paralisa grandes áreas da economia global, e o movimento do Fed visa "diminuir as tensões nos mercados globais de financiamento em dólares".

O Fed fornecerá até US$ 60 bilhões a cada um dos bancos centrais da Austrália, Brasil, Coreia do Sul, México, Singapura e Suécia, e US$ 30 bilhões para os da Dinamarca, Noruega e Nova Zelândia.

Estes dispositivos estarão vigentes durante ao menos seis meses.

O Fed já possui acordos de intercâmbio com os bancos centrais do Canadá, Reino Unido, Japão, Suíça e Banco Central Europeu.