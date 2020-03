Líder das negociações do Brexit na UE testa positivo para coronavírus

O líder das negociações do Brexit na União Europeia, Michel Barnier, afirmou nesta quinta-feira, 19, em sua conta oficial no Twitter que foi diagnosticado com coronavírus.



"Estou bem e seguindo as instruções necessárias, assim como meu time", afirmou Barnier. "A todos aqueles já infectados, e a todos aqueles em isolamento neste momento, digo que vamos passar por isso juntos", completou.