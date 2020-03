Comunicado do Business Wire :Tigo

Tigo Energy, Inc.®, pioneira em Flex MLPE modular smart, anunciou hoje uma nova adição à plataforma TS4 complementar: o TS4-A-S. Essa solução de segurança complementar traz a única solução certificada pelo sistema UL, multifornecedor, de energia eletrônica em nível de módulo (MLPE) para desligamento rápido do mercado solar. A solução de segurança da Tigo está em conformidade com o NEC 2014, 2017 e 2020 com mais de 100 inversores para clientes residenciais, comerciais e industriais e clientes de serviços públicos.

O TS4-A-S fornece desligamento em nível modular quando instalado em cada módulo PV e é acompanhado pelo ponto de acesso da Tigo (TAP) e o Cloud Connect Advanced (CCA). Os dados da produção DC podem ser analisados no aplicativo ou website SMART da Tigo quando conectado à nuvem. O lançamento do TS4-A-S acompanha o lançamento do TS4-A-M (complemento de monitoramento) recém-anunciado no início deste mês. Essas unidades completam a transição da Tigo da plataforma de aperfeiçoamento TS4-R legada para a plataforma complementar TS4-A com atualizações mecânicas, tecnologia UHD-Core, especificações expandidas para suportar os módulos PV até 500W. Para saber mais, junte-se ao webinar on-line gratuito da Tigo "Rapid Shutdown featuring the TS4-A-S & NEC 2020" na quinta-feira, 26 de março às 10h00 PT.

Os destaques do novo TS4-A-S (complemento de segurança) com desligamento rápido incluem:

-- Cumpre com as exigências de desligamento rápido do NEC 2014, 2017, 2020

-- Escolha de compatibilidade dentre mais de 100 inversores certificados pelo sistema UL

-- Escolha de compatibilidade de qualquer módulo de até 500W

-- Desligamento manual ou automático no evento de perda da grade CA

-- Alertas automáticos por e-mail ou SMS sobre falhas ou problemas operacionais

-- Protege os ativos do sistema PV com visibilidade completa do desempenho

-- Custos de O&M; menores ao identificar problemas de módulo específicos

-- Utiliza as garantias de fabricante do módulo ao rastrear as falhas do módulo

"Somente inversores e dispositivos de desligamento rápido que foram certificados pela UL como um sistema são certificados como seguros. Há uma solução multifornecedor para C&I; residencial, e é da Tigo", diz Danny Eizips, vice-presidente de engenharia de hardware na Tigo. "Outros podem não atender as exigências de segurança obrigatórias, e portanto, não podem ser considerados seguros quando instalados juntos em um sistema PV. Estamos trabalhando diligentemente para ensinar os nossos parceiros e clientes no mundo todo a saber diferenciar a experiência solar mais segura."

A Tigo já está aceitando pedidos do TS4-A-S no mundo todo. O último inventário das unidades TS4-R-S legadas pode ser despachado a critério da Tigo e dos parceiros de distribuição da Tigo enquanto as novas remessas de TS4-A-S são preparadas. As duas unidades são totalmente compatíveis com as versões anteriores. Para consultar preços e entrega, fale com seu distribuidor de energia solar, ligue para a Tigo pelo telefone +1.408.402.0802, envie um e-mail para sales@tigoenergy.com, ou acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, na Europa, América Latina, Japão, China, Austrália e no Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

Tiffany Douglass 408.402.0802 x 430 marketing@tigoenergy.com

