Colômbia tem 'panelaço' contra gestão de Duque em pandemia

A população de Bogotá bateu panelas na noite desta quarta-feira contra a ação do governo de Ivan Duque diante da pandemia do novo coronavírus na Colômbia, onde há 102 casos confirmados.

Às 20H00 local (22H00 Brasília), ocorreu um "panelaço" na capital colombiana, mas não houve protestos nas ruas, devido à recomendação de não sair para se evitar a propagação do vírus.

O "panelaço" foi convocado pelas redes sociais sob os hashtags "fechem o aeroporto (de Bogotá)" e "Duque não protege os cidadãos".

No centro da cidade, o "panelaço" durou cerca de meia hora, constatou a AFP.

A Colômbia, que informou seu primeiro contágio no dia 6 de março, fechou suas fronteiras terrestres, fluviais e marítimas, e decretou quarentena para os colombianos e estrangeiros residentes que entram no país por via aérea.