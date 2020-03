Novo coronavírus dificulta retorno de brasileiros no exterior

Brasileiros se concentram em frente ao aeroporto de Marrakesh (foto: Augusto/Divulgação) Ao longo da semana, com o fechamento das fronteiras ao redor do mundo, cresce o número de brasileiros retidos em diferentes continentes. Por causa da intensa propagação do novo coronavírus, países da União Europeia, América do Sul e Ásia vêm suspendendo voos nos principais aeroportos e fazendo da rotina de turistas um verdadeiro labirinto. Já se registram brasileiros retidos em ao menos quatro países da América do Sul, dois da Europa, um na Ásia e um na África.





No Peru, são ao menos 3.770 turistas brasileiros – os dados são do serviço de migrações do governo local. O elevado número faz com que o país vizinho seja uma dos pontos mais críticos analisados pelo Ministério das Relações Ex- teriores. De acordo com o Itamaraty, estão sendo mantidas conversas com companhias aéreas para que elas viabilizem o rápido regresso dos brasileiros.





Inicialmente, levantou-se a hipótese de que a Latam Airlines e a Gol Linhas Aéreas seriam as responsáveis pelo trajeto. No entanto, procurado, o Itamaraty não confirmou a informação. A Latam informou que está em “contato com as autoridades do Brasil e do Peru para analisar a viabilidade da repatriação de seus clientes que não conseguiram retornar aos seus países de origem por conta do recente fechamento das fronteiras peruanas”. O Estado de Minas também procurou as companhias, mas até a tarde de ontem não havia recebido resposta.





O ministério informou que já tem conhecimento de brasileiros retidos em diversas regiões do mundo, mas ponderou que cabe aos consulados de cada país as medidas adequadas. O Itamaraty também reforçou que não há dados sobre o número de brasileiros retidos no exterior, já que os casos são manejados localmente pela rede consular brasileira.





“As embaixadas e consulados do Brasil, assim como o Itamaraty, em Brasília, se dedicam com total prioridade para viabilizar, em coordenação com outros órgãos, o retorno ao Brasil dos viajantes brasileiros que enfrentam dificuldades em países estrangeiros por restrições ligadas ao coronavírus”, defendeu por meio de nota.





No Peru, a embaixada brasileira afirmou acompanhar a situação dos turistas brasileiros que estão tentando retornar ao Brasil após a decretação do estado de emergência por parte do governo peruano em decorrência da Covid-19.





O Itamaraty também confirmou casos de brasileiros retidos no Vietnã e na Hungria. O primeiro caso, segundo o ministério, já estaria resolvido, enquanto a solução do segundo já estaria avançada. Apesar do destaque, o ministério não quis detalhar como está sendo feito em cada caso. A reportagem também apurou que há cerca de 200 brasileiros retidos no Marrocos, sem conseguir voltar para casa; ao menos 25 estão no mesmo hotel, em Casablanca.





“Recebemos os avisos de cancelamento de todos os voos pela Air Maroc e hoje (ontem) o hotel nos avisou que teremos que sair porque ele será fechado até amanhã, às 15h. Muitos de nós estão nos aeroportos sem ter para onde ir e sem saber como voltar para casa”, contou Maria Guilhermina, brasileira que está em Marrakesh.





Na terça-feira, o Estado de Minas já tinha apurado que há vários brasileiros retidos em Lisboa e em Quito, capital do Equador. A maioria do grupo de Portugal está em viagem pela Europa desde o início do mês e decidiu adiantar a volta para o Brasil, devido à situação da pandemia no continente europeu. Também na terça-feira, a TAP Air Portugal suspendeu três rotas para o Brasil: Porto/São Paulo e Porto/Rio de Janeiro até 16 de junho; Lisboa/Porto Alegre, suspensa até 30 de junho.