Brescia, novo epicentro italiano do vírus, satura seu sistema de saúde

Hospital em Brescia recebe pessoas de todas as idades, mas os idosos são maioria entre os mais gravemente doentes (foto: Piero Cruciatti/AFP) Na unidade de terapia intensiva de Brescia, uma cidade do Norte da Itália atingida pela pandemia de coronavírus, a equipe médica está fazendo o possível para lidar com o afluxo de pacientes. Localizada no coração da Lombardia, região italiana no sopé dos Alpes mais afetada pelo vírus, Brescia registrou na terça-feira o maior aumento no número de contaminações em 24 horas, 382, para 3.300 casos no total. No mesmo período foram registradas 475 mortes na Itália, o pior balanço registrado em um país em um dia.





Já são quase 3 mil pessoas (2.978) que perderam a vida na Itália, um balanço próximo ao da China (mais de 3.200 mortos), onde a pandemia se originou. Os serviços sanitários registraram 4.207 novos casos nas últimas 24 horas, um número nunca antes alcançado. "Atualmente, nosso estabelecimento recebe 300 pacientes infectados com coronavírus, 51 deles em terapia intensiva", explica o diretor do hospital Poliambulanza, Alessandro Triboldi, enquanto médicos exaustos examinam seus pacientes.





As macas são empurradas rápida e silenciosamente pelos corredores pelas enfermeiras cobertas da cabeça aos pés por seus equipamentos de proteção: apenas o pescoço e as orelhas são visíveis. As máquinas emitem bipes de duas ou três notas, enquanto a equipe ajuda os pacientes recém-chegados, embrulhados em cobertores de sobrevivência, a passar das macas para as camas. Os mais doentes são entubados, o tratamento chega diretamente ao sangue através de gotejamento. O tronco e as pernas permanecem nus. "Há pessoas que vêm direto de casa para a sala de emergência e já estão em estado grave", explica Giuseppe Natalini, chefe da unidade de terapia intensiva. "Eles não conseguem respirar, têm falta de ar e não têm oxigênio no sangue, e é por isso que devem ser tratados rapidamente."

CHANCE DE CADA UM

Na Itália, o coronavírus afetou primeiro a Lombardia, onde mais de 16 mil pessoas estão infectadas e 1.640 já morreram. Enquanto a cidade vizinha de Bergamo tem o maior número de casos, o vírus parece estar se espalhando mais rapidamente em Brescia. A cidade está em alerta e todos são examinados na chegada ao Poliambulanza para medir a temperatura corporal. Leitos já arrumados bagunçam os corredores, prontos para receber uma nova onda de pacientes.





O hospital recebe pessoas de todas as idades, mas os idosos e aqueles que sofrem de patologias preexistentes são os mais gravemente doentes. "Esses são os pacientes que podem morrer", observa Tony Sabatini, chefe do Departamento de Medicina Geral. Enquanto as ambulâncias chegam de forma contínua, o grande número de pacientes força os médicos a fazer escolhas.





"Às vezes, é preciso avaliar as chances de sucesso à luz da condição do paciente", reconhece um médico de emergência, Paolo Terragnoli, antes de abaixar a cabeça. "Estamos tentando fazer o nosso melhor para todos, enquanto fazemos um pouco mais por aqueles que têm mais chances." Fora das paredes imaculadas do hospital, o vírus continua sua progressão silenciosa e invisível em torno de Brescia. Uma casa de repouso nas proximidades de Quinzano anunciou ontem que 18 de seus moradores morreram desde o início da pandemia.





A média de idade das pessoas que morreram na Itália pela Covid-19 é de 79,5 anos e os homens representam 70% dos mortos, de acordo com o Instituto Superior de Saúde (ISS), que publica regularmente suas estatísticas. Em uma amostra de 2.003 mortes, das 2.503 que o país registrou até terça-feira, 707 estavam na faixa etária de 70 a 79 anos, 852 na faixa de 80 a 89 anos, e 198 têm mais de 90 anos, de acordo com uma declaração da ISS.





"Dezessete pessoas com menos de 50 anos de idade positivas para a Covid-19 morreram. Em particular, cinco delas tinham menos de 40 anos, todas do sexo masculino, entre 31 e 39 anos, com sérias patologias anteriores", afirma o ISS. Das 10 patologias mais comuns observadas em pessoas falecidas, as mais frequentes são hipertensão, diabetes e cardiopatia isquêmica.





A ISS afirma que 48,5% das pessoas mortas apresentavam três ou mais dessas patologias e 25,6% apresentavam du- as patologias. Apenas 0,8% das pessoas, três no total, não tinham nenhuma patologia, segundo a mesma fonte. De acordo com o estudo, o tempo médio entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a morte é de oito dias, enquanto os sintomas mais frequentes são febre (77% dos casos), falta de ar (74%) e tosse (42%).

PICO

Na Universidade de Gênova (Norte), uma equipe de especialistas em contágio e ciência da computação desenvolveu um modelo que, segundo eles, até agora demonstrou sua confiabilidade na evolução da Covid-19, "com uma margem de erro aceitável". Prevê que, em termos de novos casos diários, o pico da epidemia na Itália será entre 23 e 25 de março, embora a altura desse ponto e sua subsequente evolução dependam do comportamento dos italianos.





Ao decretar na noite de 11 de março o confinamento total do país até 25 de março, o chefe de governo, Giuseppe Conte, havia estimado em "duas semanas" o tempo necessário para que as medidas mostrassem um primeiro resultado. "Atingir o pico não significa que saímos da emergência, mas apenas que a epidemia começou a desacelerar e que, alguns dias depois, atingiremos o ponto de saturação das unidades de terapia intensiva, com desequilíbrios regionais significativos", explica Flavio Tonelli, professor de simulação de sistemas complexos da Universidade de Gênova, que participou da elaboração do algoritmo.