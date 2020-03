Fuga de prisão na Venezuela deixa dez mortos

Mais de 80 presos escaparam de uma prisão na Venezuela nesta quarta-feira (18) e dez morreram ao tentar fugir, em meio às restrições impostas pelo novo coronavírus, informaram as autoridades.

Fugiram 84 dos 518 réus do centro de reclusão preventiva de San Carlos, no estado de Zulia (fronteira com a Colômbia), informou o prefeito Blagdimir Labrador.

"Confirmados até agora 10 réus abatidos, seis recapturados e (...) prosseguem as buscas de 68 foragidos", revelou o prefeito no Twitter.

Dois policiais foram detidos por "cumplicidade", segundo Labrador.

"Até onde se tem informação, eles estavam armados", contou governador do estado de Zulia, Omar Prieto.

Os presos escaparam durante a madrugada do centro de reclusão de San Carlos, revelou o advogado Carlos Nieto Palma, da ONG Ventana a la Libertad.

Anteriormente, a ONG tinha reportado a fuga de 79 presos e a morte de outros cinco.

No momento, as visitas aos presídios estão suspensas em todo o país como forma de prevenção ao Covid-19, segundo Nieto Palma, e isso impacta diretamente na alimentação dos presos.

"Eles se alimentam porque a família leva comida, não existe um programa alimentar voltado para eles por parte do Estado", explicou.

A fuga ocorre em um momento em que foram registrados 36 casos positivos do novo coronavírus na Venezuela, país que está deste a última terça-feira em quarentena total.

O sistema carcerário na Venezuela está superlotado e as prisões são um cenário de violência, desnutrição e doenças contagiosas.

Nos centros de prisão preventiva, a superpopulação é de 500%, de acordo com a ONG Una Ventana a la Libertad.