Congresso dos EUA aprova plano de ajuda social de US$100 bi por coronavírus

O Senado dos EUA aprovou com facilidade um pacote de emergência de US$ 100 bilhões nesta quarta-feira para ajudar os trabalhadores americanos afetados financeiramente pela crise do coronavírus.

Com a medida, que anteriormente foi aprovada pela Câmara de Representantes e agora será encaminhada ao presidente Donald Trump para sua assinatura, serão fornecidos testes gratuitos de coronavírus, subsídios por doença e licença paga, além de reforçari o seguro-desemprego para milhões de americanos.

O projeto de lei é o segundo pacote de ajuda de emergência do Congresso aprovado neste mês e surge quando os parlamentares negociam um novo e gigantesco pacote de estímulo federal com o governo Trump, que pode chegar a US$ 1,3 trilhão, e incluiria cheques de emergência para os americanos.