França registra 89 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

O números de infectados na França duplicou em 24 horas (foto: JOEL SAGET / AFP)

As autoridades de saúde francesas anunciaram nesta quarta-feira (18) que mais 89 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do novo coronavírus no país, o que aumenta o número total de mortos para 264 pessoas na França.

Até o momento, há 9.134 casos confirmados de Covid-19 no país, informou o diretor-geral de Saúde no país, Jérôme Salomon, o que significa que o número de infectados em um dia duplicou.

A França entrou em um confinamento quase total a partir do meio-dia da última terça, por ordens do presidente Emmanuel Macron, no qual estão proibidos todos os deslocamentos não essenciais.

Entre os infectados, 921 pacientes estão em reanimação, em estado grave e a metade tem menos de 60 anos, indicou o Ministério da Saúde.