Federação alemã estuda medidas para ajudar clubes menores

A Federação Alemã de Futebol (DFB) estuda medidas de ajuda para apoiar os setores do futebol mais frágeis economicamente e os mais afetados pela pandemia do coronavírus, informou nesta quarta-feira (18) o presidente da entidade, Fritz Keller, em coletiva de imprensa.

"A DFB fez bem ao economizar", comemorou Keller. "Podemos contar com um pequeno reserva, que usamos atualmente para as ligas regionais".

"Não são só os clubes pequenos que estão ameaçados, mas também os clubes da Bundesliga (1ª divisão). Queremos salvar os empregos de 250.000 colaboradores permanentes e ajudar os voluntários", continuou Keller.

A Federação, porém, não tem condições de compensar as perdas dos clubes com a epidemia do coronavírus, lembrou o presidente.