Comunicado do Business Wire :Doxy.me

A Doxy.me, uma solução gratuita e segura de telemedicina, está pronta para atender à crescente demanda - de uma maneira simples e conveniente - para os prestadores de serviços de saúde se encontrarem com seus pacientes de maneira remota, prometendo melhorar a experiência da assistência médica durante este momento crítico.

A maioria dos produtos de software de telemedicina requer um longo ciclo de vendas, incluindo formação, revisão legal e software ou hardware para instalar. O processo pode levar semanas ou meses para começar a funcionar. A Doxy.me foi projetada para ser fácil de instalar e simples de usar - não há downloads ou a necessidade de instalar um aplicativo, e os pacientes não precisam se cadastrar e criar contas. O processo é automatizado, para que os fornecedores possam começar a praticar a telemedicina rapidamente, em questão de minutos. Essa abordagem significa que a Doxy.me é perfeitamente adequada para lidar com a demanda urgente de uma solução de telemedicina durante o surto do coronavírus.

"Vimos nossas inscrições dispararem na semana passada e esperamos que esses números continuem dobrando todos os dias. Estamos empolgados por poder fazer a diferença no mundo através da nossa tecnologia", disse Brandon Welch, fundador da Doxy.me. "Acreditamos que todos devem ter acesso à telemedicina e nosso foco está em ajudar os provedores e profissionais que tentam manter as pessoas seguras e saudáveis."

Ao incorporar fluxos de trabalho clínico padrão, como registro de pacientes e sala de espera, no design da Doxy.me, os profissionais de saúde e seus pacientes experimentam uma visita familiar e natural. Tudo o que o paciente precisa para iniciar uma visita de telemedicina é um link para o consultório do médico da Doxy.me usando um computador padrão.

"O Doxy.me fornece uma conexão ponto a ponto criptografada entre um provedor e o paciente, o que significa que nossa infraestrutura de servidores não ficará sobrecarregada com o alto uso de carga de vídeo. Isso significa que podemos escalar indefinidamente e proporcionar uma solução gratuita para os prestadores de serviços de saúde", disse Dylan Turner, COO da Doxy.me.

"A Doxy.me é simples de configurar, fácil de usar e seu preço é transparente. Isso significa que meu consultório particular pode rastrear possíveis casos de coronavírus e ver pacientes que têm medo de ir a um hospital. Eu fui capaz de configurar e implementar uma opção de telemedicina da noite para o dia", disse Jessica Baker, da Baker Family Medical Associates.

Sobre a Doxy.me

Fundada por Brandon Welch (mestre e PhD em Ciências) e com sede em Salt Lake City e Charleston (Estados Unidos), a Doxy.me está tornando mais fácil e acessível para os profissionais de saúde cuidar de seus pacientes em qualquer lugar, incluindo áreas rurais e carentes. A Doxy.me oferece aos pacientes uma experiência clínica virtual que lembra muito o modelo tradicional de consulta. A empresa utiliza protocolos de segurança e criptografia de ponta, tornando a Doxy.me compatível com os requisitos HIPAA, GDPR, PHIPA e HITECH, e funciona em dispositivos móveis (Safari/Chrome) e na maioria dos navegadores de desktop. A empresa também oferece uma versão licenciada da Doxy.me para funcionalidades adicionais ou marcas personalizadas.

