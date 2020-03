Barril de petróleo WTI recua a US$ 25, menor nível desde 2003

As cotações de petróleo prosseguem em queda nesta quarta-feira e o barril de referência americano, o WTI, registrou o menor preço em 17 anos, consequência da grande oferta e da demanda muito reduzida devido à pandemia de coronavírus.

Às 10H15 GMT (7H15 de Brasília), o barril de WTI para entrega em abril era negociado a 25,55 dólares, uma queda de 5,19% na comparação com o fechamento do mercado na terça-feira.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio tinha cotação de US$ 27,88 em Londres, uma queda de 2,96%.