Joe Biden vence primária democrata no Arizona, diz AP

O ex-vice-presidente Joe Biden venceu a primária do Partido Democrata realizada na terça-feira (17) no Arizona, segundo a Associated Press.



Biden disputa com o senador Bernie Sanders a indicação do partido à eleição presidencial dos Estados Unidos de novembro, quando um dos dois enfrentará o presidente Donald Trump.



Os democratas também realizaram prévias ontem na Flórida e Illinois, igualmente vencidas por Biden.



O Estado de Ohio, que também faria sua prévia na terça, adiou a votação devido ao avanço da pandemia de coronavírus. Fonte: Associated Press.