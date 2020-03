Las Vegas fecha cassinos por coronavírus

Todos os cassinos de Las Vegas fecharão suas portas por um mês, por ordem do governador do estado de Nevada emitida nesta terça-feira, visando deter a pandemia do novo coronavírus.

O governador Steve Sisolak determinou o fechamento dos comércios não essenciais, incluindo bares, cinemas, ginásios e restaurantes.

"É preciso adotar medidas adicionais imediatas para deter a propagação deste vírus mortal em nosso estado", disse Sisolak em entrevista coletiva. "Devemos dar esse passo pela saúde e a segurança de todos os habitantes de Nevada. Por favor, levem isto a sério e fiquem em casa".

A ordem envolve todo o estado, que tem cassinos em outras cidades, como Reno.

Mercados, farmácias, bancos e centros médicos permanecerão abertos.

A indústria do jogo - que emprega 1,8 milhão de pessoas nos EUA e movimenta anualmente mais de 260 bilhões de dólares - pode ser muito afetada pela pandemia, que já matou 100 pessoas no país.