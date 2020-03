China registra apenas uma contaminação interna por coronavírus e 12 casos 'importados'

As autoridades de saúde da China informaram nesta quarta-feira que, pelo segundo dia consecutivo, registraram apenas uma nova contaminação local por coronavírus, que se soma a 12 casos "importados".

O novo caso de contaminação local ocorreu, como no dia anterior, na cidade de Wuhan (centro), onde a pandemia teve início, no final do ano passado, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

O contágio foi reduzido drasticamente na China nas últimas semanas em comparação a meados de fevereiro, quando surgiam milhares de novos infectados a cada dia.

A cidade de Wuhan e sua província de Hubei foram isoladas a partir de 23 de janeiro, colocando em quarentena mais de 50 milhões de pessoas.

Mas a China agora não esconde que a preocupação é o retorno da epidemia através das pessoas que chegam do exterior, e o país já tem 155 casos "importados".

Ao menos 20 mil pessoas chegam ao país diariamente e Pequim impôs uma quarentena de 14 dias aos passageiros procedentes do exterior, em hotéis preparados para este propósito.

O país tem agora 80.900 casos registrados, com o total de 3.237 mortes, sendo 11 nas últimas 24 horas.