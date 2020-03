Bolsonaro anuncia fechamento 'parcial' da fronteira com Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que determinará o fechamento "parcial" da fronteira com a Venezuela, em meio a um aumento no número de casos do novo coronavírus na América Latina.

"Não é um fechamento total. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo", disse Bolsonaro a jornalistas em Brasília sobre a medida que será publicada na quarta-feira.

A decisão de permitir o fluxo comercial deve-se ao fato de a economia do estado de Roraima, geograficamente distante do resto do Brasil, ser altamente dependente de seus laços econômicos com a Venezuela.

"Se você fecha o tráfego (de mercadorias) com a Venezuela, a economia de Roraima desanda. A mesma coisa a Venezuela em parte também tem esse tráfego de mercadorias conosco. Não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo", acrescentou o presidente.

Centenas de venezuelanos entram no Brasil todos os dias pela fronteira terrestre de Roraima, onde solicitam refúgio para fugir da crise no país vizinho.

As autoridades locais tem exigido maior apoio do governo federal para enfrentar a sobrecarga causada pelo aumento do fluxo de imigrantes em seus sistemas de saúde e outros serviços sociais nos últimos anos.

No Brasil, foram registrados mais de 300 casos da Covid-19, com uma morte, enquanto a Venezuela tem 33 infectados, sem vítimas fatais.

Muitos países latino-americanos fecharam toda ou parte de suas fronteiras para retardar o avanço do vírus, entre eles Chile, Colômbia, Argentina, Paraguai e Uruguai.