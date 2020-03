Aeroporto fecha e dezenas de passageiros ficam retidos em Lima

Dezenas de passageiros reivindicam voos humanitários depois de ficarem presos em Lima nesta terça-feira, após o fechamento do Aeroporto Internacional por conta de medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que já contaminou 117 pessoas no pais.

"Fomos informados de que haverá voos humanitários, mas estamos em total incerteza", disse à AFP Limbert Cabrera Apaza, que dormiu no terminal.

A situação de Cabrera, pai de três filhos, reflete bem a realidade de dezenas de passageiros locais e internacionais que estão lutando para chegar ao seu destino após ficarem presos na capital peruana.

"Não temos nenhuma pessoa ou órgão que nos dê informações sobre o que fazer", acrescentou esse técnico de petróleo de 36 anos, desesperado para viajar para Arequipa, 1.000 km ao sul de Lima.

Um enorme cadeado bloqueia o portão principal do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, guardado por uma patrulha da Marinha.

A fila dos que aguardam do lado de fora a reabertura do aeroporto não para de crescer, e as pessoas alegam recursos limitados para encontrar acomodações.

Dentro do principal aeroporto do Peru há apenas pessoal autorizado, segundo os agentes de segurança.

O governo do Peru decretou, a partir desta terça-feira, o fechamento de aeroportos e de suas fronteiras, bem como a proibição de viagens entre províncias do país por 15 dias.

Enquanto isso, as autoridades anunciaram um plano para ajudar passageiros locais retidos.