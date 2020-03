Comunicado do Business Wire :Pacific Scientific Energetic Materials Company

A Pacific Scientific Energetic Materials Company (Califórnia), LLC. (PacSci EMC) anunciou hoje a execução de um memorando de entendimento (Memorandum of Understanding, MOU) com a Space Information Laboratories (SIL) para fornecer sistemas de término de voo autônomo (Autonomous Flight Termination Systems, AFTS) para lançar veículos, mísseis, veículos hipersônicos, veículos de reentrada, armas de ataque e sistemas aéreos não tripulados.Os componentes eletrônicos de alta tensão para segurança e artilharia da PacSci EMC serão integrados ao AFTU de sistemas de rastreamento independente baseado em veículos (Vehicle Based Independent Tracking System, VBITS) da SIL com receptores GPS L1/L2 internos, IMU, juntamente com uma unidade Consolidated Avionics® com requisitos de espaço, peso e energia (Space, Weight and Power, SWAP) reduzidos. Os atributos incluem aviônicos abertos, modulares, empilháveis e reconfiguráveis (open, modular, stackable and reconfigurable, OMSR).

"A SIL possui uma tecnologia bastante única e de ponta para a missão de AFSS que, quando combinada com o sistema de término de voo de artilharia qualificada da PacSci EMC, proporciona uma solução abrangente de baixo custo para esta necessidade crítica", afirmou Greg Scaven, presidente da PacSci EMC. "A arquitetura AFSS possui conformidade RCC-319 com a flexibilidade e a segurança necessárias para o sucesso da plataforma, e o sistema pode ser personalizado para aplicações únicas."

A SIL é uma importante fornecedora de baterias de polímeros de íons de lítio com alta tecnologia Intelli-Pack® para aviônicos/telemetria e FTS, rastreamento VBITS GPS e sistemas de término de voo autônomo (Autonomous Flight Termination Systems, AFTS), alcance baseado em espaço e unidades de voo Consolidated Avionics® para programas do Departamento de Defesa (Department of Defense, DoD) dos EUA de grande importância nacional. Desenvolvido originalmente em 2006, o VBITS já voou com sucesso diversas vezes sem perda de bloqueio de receptor GPS, e esse legado está sendo aproveitado. O sistema de alcance independente baseado em veículos (VBIRS) patenteado da SIL rastreará, destruirá e enviará telemetria BLOS com alta taxa de dados sem a necessidade de sistemas de radar de instrumentação de alcance em terra, término de voo e/ou telemetria, reduzindo assim os testes, a avaliação e os custos com lançamento e sistemas de armas.

Edmund Burke, presidente da Space Information Laboratories, declarou: "Estou muito impressionado com a ampla oferta de produtos e os recursos técnicos da PacSci EMC. Eles supriram rapidamente nossa necessidade, o que propiciará um rápido crescimento."

Sobre a Pacific Scientific Energetic Materials Co.

A PacSci EMC fornece circuitos de disparo eletrônico da alta tensão para segurança e tropas a vários veículos de lançamento, mísseis, armas e aeronaves comerciais e do DoD. Os produtos de armamento e segurança de controle de mísseis da PacSci EMC são adequados para aplicação em todos os sistemas de armas. A PacSci EMC possui sete décadas de experiência em materiais pirotécnicos e energéticos para sistemas de segurança críticos para missões e voos. (https://psemc.com)

Sobre a Space Information Laboratories

Sediada em Santa Maria, estado norte-americano da Califórnia, perto da Base da Força Aérea de Vandenberg, a SIL é uma pequena empresa fornecedora de inovadoras tecnologias e soluções de sistemas aviônicos e de energia de programas críticos para missões para a MDA, NAVAIR, USAF, DARPA, a indústria aeroespacial e outras agências governamentais dos EUA. A experiência da SIL inclui desenvolvimento e produção de baterias de polímeros de íons de lítio Intelli-Pack®, Intelli-Avionics®, sistema de rastreamento e término de voo autônomo VBITS GPS, as linhas de produtos Flexible Bus de alcance baseado em espaço e Chameleon 12U a 27U. A SIL possui certificação em sistema de gestão da qualidade AS9100D para projetar, fabricar e testar unidades de voo. (www.spaceinformationlabs.com)

