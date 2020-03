França tem 27 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas

As autoridades sanitárias francesas anunciaram nesta terça-feira que mais 27 pessoas morreram nas últimas 24 horas por causa do coronavírus no país, elevando o total de mortes na França para 175 pessoas.

Atualmente, existem 7.730 casos confirmados de coronavírus no país, disse o diretor geral de Saúde, Jérôme Salomon, a repórteres. Isso representa um salto de mais de 1.000 pessoas em comparação ao dia anterior.

A França entrou nesta terça-feira ao meio-dia em um confinamento quase total ordenado pelo presidente Emmanuel Macron.

Entre os infectados, 2.579 pessoas estão atualmente hospitalizadas, incluindo 699 em terapia intensiva.

Entre os mortos, 7% tinham menos de 65 anos de idade.

"Estamos caminhando progressivamente para uma epidemia geral no território" da França, disse Macron, pedindo às pessoas que "fiquem em casa" e mantenham contato mínimo.