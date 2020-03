Arábia Saudita aumentará exportações de petróleo para 10 milhões de barris diários

A Arábia Saudita divulgou nessa terça-feira que planeja impulsionar as exportações de petróleo para mais de 10 milhões de barris por dia (mbd), em plena guerra de preços da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com a Rússia.

O maior exportador de bruto do mundo disse que liberaria um adicional de 250.000 barris diários de petróleo para as exportações mediante o uso de gás para consumo interno.

"A Arábia Saudita utilizará o gás produzido pela usina de Fadhili para compensar por volta de 250.000 barris diários de petróleo", disse em um comunicado um porta-voz do Ministério da Energia, sem dar detalhes sobre como um substituiria o outro.

Isso "permitirá ao país aumentar suas exportações de bruto durante os próximos meses em mais de 10 milhões de barris por dia".

"O reino busca há muito tempo diversificar sua combinação energética aproveitando o gás e as energias renováveis para liberar mais petróleo para a exportação, nossa principal fonte de renda", acrescentou.

O anúncio chega após a Arábia Saudita informar na semana passada que aumentaria a produção em pelo menos 2,5 milhões de barris diários (mbd), até 12,3 mbd a partir de abril.

Com uma demanda global já baixa em meio aos temores sobre os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, essa decisão causou uma queda dos preços do bruto.

Os preços mundiais do petróleo caem vertiginosamente à medida que o novo coronavírus golpeia a economia mundial, reduzindo a demanda.