O governo chinês ordenou nesta terça-feira que correspondentes do New York Times, Washington Post e Wall Street Journal entreguem suas credenciais de imprensa em duas semanas, o que de fato significa sua expulsão do país.

O ministério das Relações Exteriores disse que a medida foi tomada em retaliação à decisão de Washington de reduzir o número de chineses autorizados a trabalhar para a mídia estatal chinesa em solo americano.