Reino Unido considera razoável estimar em 55.000 o número de casos de coronavírus

O governo britânico considerou nesta terça-feira "razoável" estimar o número de infecções por coronavírus em 55.000 no país e estimou que um balanço final da epidemia com 20.000 mortes ou menos seria "um bom resultado".

Oficialmente, o número de casos da doença Covid-19 no Reino Unido é de 1.950, de acordo com o último balanço divulgado nesta terça-feira. A epidemia deixou 55 mortos.

Atualmente, porém, os testes são realizados apenas para os casos mais graves, apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Questionado no Parlamento sobre uma estimativa de 55.000 casos atualmente, o consultor científico do governo, Patrick Vallance, respondeu: "É uma maneira razoável de ver as coisas".

Em relação ao balanço no final da epidemia, "se pudermos limitar o número (de mortes) a 20.000 ou menos, este será um bom resultado (...), mas permanece terrível, um número enorme de mortes e uma enorme pressão sobre o serviço de saúde", alertou.

O governo anunciou na segunda-feira medidas drásticas, pedindo ao público que evite viagens e contatos desnecessários, promova o trabalho home office e pare de frequentar locais públicos como teatros e bares.

Essas medidas ficarão em vigor "por meses, não sei quantos", disse Vallance.

Essa mudança de comportamento, enquanto a resposta britânica era até então bastante tímida, deveu-se especialmente à publicação de um estudo do Imperial College London.

Segundo seus cientistas, com o tipo de resposta adotada pelo governo até segunda-feira, o país arriscava até 260.000 mortes.

Com medidas mais fortes de redução de contatos, semelhantes às anunciadas na segunda à noite, o número de mortes pode diminuir para "alguns milhares ou dezenas de milhares".