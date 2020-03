Trump pedirá ajuda de US$ 850 bilhões ao Congresso

O governo de Donald Trump pedirá ao Congresso que aprove um pacote de recuperação econômica de 850 bilhões de dólares para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus, informa o jornal The Washington Post.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, apresentará os detalhes do plano ao Partido Republicano nesta terça-feira, segundo o jornal, que cita quatro fontes que estão a par do projeto e que pediram anonimato.

"O pacote seria destinado a injetar importantes quantias de dinheiro na economia por meio de reduções nas contribuições sociais (das empresas e trabalhadores) ou outro mecanismo", explicaram, e quase 50 bilhões de dólares seriam destinados à indústria do transporte aéreo.

O valor seria adicionado aos 100 bilhões de dólares que devem ser pagos por licenças médicas aos trabalhadores afetados pelo vírus, uma meidada que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, de maioria governista.

O fechamento de fronteiras, suspensão de viagens, fechamento de escolas, bares, casas de espetáculos e cancelamento de eventos afetam duramente a economia mundial. Na segunda-feira, o próprio Trump admitiu que uma recessão seria "possível" nos Estados Unidos.