AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Abril)

América

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (decisão tasa SELIC) - 19H00

(+) Paso de los Libertadores (Chile) - Chile fecha fronteiras por COVID-19 -

Europa

(+) PARIS (França) - UE fecha fronteiras externas por 30 dias - (até 17 de Abril)

(+) FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 29)

(+) ROMA (Itália) - Fiat Chrysler suspende produção na maioria das fábricas europeias por causa de coronavírus - (até 27)

(+) REPÚBLICA TCHECA - República Tcheca fecha fronteiras - (até 31)

(+) IRLANDA - Fechamento de todo os pubs - (até 29)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Downing Street faz balanço sobre coronavírus - (até 3 de Abril)

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros dos transportes da UE realizam videoconferência sobre pandemia de coronavírus - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

TUNES (Tunísia) - Quinto aniversário do ataque ao museu Bardo, que deixou 22 mortos -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Tencent anuncia resultados de 2019 e quarto trimestre - 10H00

PEQUIM (China) - Briefing diário do Ministério das Relações Exteriores - (até 31)

PHNOM PENH (Camboja) - 50º aniversário do golpe do general Lon Nol que derrubou o rei Norodom Sihanouk -

QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2020

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA) sediará uma conferência de imprensa virtual sobre Covid-19 -

SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretário-geral da Organização dos Estados Americanos eleito -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - 25t aniversário do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio -

SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

DOMINGO, 22 DE MARÇO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Oposição busca realizar protesto anti-Putin - 06H00

TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2020

América

(+) SAN SALVADOR (El Salvador) - 40º aniversário do assassinato do arcebispo Oscar Romero -

BRASÍLIA (Brasil) - Actas del Copom- Brasil - 09H00

(+) DIGNE-LES-BAINS (França) - Quinto aniversário da queda do avião da Germanwings -