Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

As estratégias mais brilhantes do mundo são tão fortes quanto as equipes por trás delas, o mais recente do Project Management Institute (PMI) Pulse of the Profession® Relatórios de reclamações detalhadas. De acordo com o relatório, devido à evolução e complexidade sem precedentes no local de trabalho, mais da metade de todas as organizações já estão reorganizando suas atividades em torno dos projetos - exigindo que os empregadores reimaginem como o talento é implantado para resolver problemas e realizar o trabalho. O estudo, Tomorrow's Teams Today, explora como o futuro do trabalho levou ao futuro das equipes e como as equipes ágeis e preparadas para a mudança - lideradas por fortes habilidades de poder, incluindo colaboração, empatia e inovação - prosperarão e impulsionarão a economia do projeto.

A introdução da automação, a demanda por condições de trabalho flexíveis e o desejo de agilidade mudaram os papéis e responsabilidades individuais nas organizações. O relatório identificou três princípios básicos a serem priorizados na criação de equipes de projeto prontas para tudo:

-- Faça parte da agilidade do DNA da equipe: À medida que as funções e responsabilidades são reinventadas, as equipes que adotam uma mentalidade completa estarão mais bem preparadas para se ajustarem rapidamente.

-- Olhe além das proezas técnicas: Reúna talentos que possuem as novas habilidades de poder: empatia, colaboração e comunicação.

-- O cliente é rei: As equipes que visam o futuro tornam o feedback do usuário o núcleo do planejamento e execução para gerar soluções significativas com benefícios em longo prazo.

"A rápida evolução do local de trabalho levou muitas empresas a organizar o fluxo de tarefas por meio de projetos, levando a equipes que prosperam com as mudanças e adotam um estilo de trabalho mais ágil", disse Michael DePrisco, vice-presidente de Experiência e Soluções Globais da PMI. "Vemos isso como um passo positivo e esperamos que as equipes que se destacam em um ambiente em mudança naveguem melhor nas prioridades das partes interessadas multidisciplinares."

Segundo o relatório, as organizações precisam de equipes que possam alternar graciosamente em meio a mudanças no escopo ou nas demandas dos clientes e ao adotar novas tecnologias. Mais de 50% dos profissionais de projeto afirmam ter trabalhado em pelo menos uma equipe que usa tecnologia disruptiva como inteligência artificial (IA) ou aprendizado de máquina, e metade desses entrevistados espera trabalhar em mais equipes de IA no próximo ano.

À medida que as tarefas se tornam cada vez mais automatizadas, os executivos começam a enxergar além do domínio técnico ao avaliar talentos. O Tomorrow's Teams Today fez um relatório que identificou cinco habilidades essenciais de equipe que mais valorizaram:

-- Liderança colaborativa

-- Empatia para ouvir o cliente

-- Gerenciamento de riscos

-- Mentalidade inovadora

-- Metodologia ou governança de estrutura

Com as práticas de recrutamento confiando mais em habilidades sociais do que nunca, as organizações estão se transformando em modelos de trabalho ágeis para incorporar novos talentos às habilidades modernas. Quase 1 em cada 4 projetos concluídos no ano passado usaram agilmente, e metade dos escritórios de gerenciamento de projetos espera que esse número aumente nos próximos 5 anos. O 2020 Pulse of the Profession também constatou que 42% dos projetos do ano passado foram caracterizados como tendo "alta complexidade", com média de 24 membros da equipe principal em comparação com 8 membros para projetos de "baixa complexidade".

"As habilidades essenciais para projetos evoluíram muito além das habilidades técnicas usuais utilizadas por gerações", acrescentou DePrisco. "Isso será especialmente aparente à medida que mais projetos de larga escala forem introduzidos para melhorar a infraestrutura mundial, aprimorar medidas de segurança cibernética e muito mais."

Para saber mais sobre o 2020 Pulse of the Profession In-Depth Report: Tomorrow's Teams Today.

