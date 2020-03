Técnico do Flamengo, Jorge Jesus testa positivo para o coronavírus

O técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, testou positivo em seu primeiro exame de coronavírus e agora aguarda o resultado do segundo para confirmar o diagnóstico, informou o clube brasileiro na segunda-feira.

"O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada", afirmou o Flamengo na nota.

"O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde", acrescentou.

O comunicado diz ainda que a diretoria "reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana".

O elenco e a comissão técnica do Flamengo foram submetidos a testes na sexta-feira passada para detectar o Covid-19 depois de saber que o vice-presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, testou positivo.

Mattos fazia parte da delegação do Flamengo que viajou para a Colômbia para a estreia na Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla, em 4 de março.

Jorge Jesus, de 65 anos, dirigiu o Flamengo no sábado passado contra a Portuguesa, em uma partida do Campeonato Carioca que sua equipe venceu por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, sem a presença do público, por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para impedir a propagação do Covid-19.

Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro (Ferj) determinou a suspensão do Campeonato Carioca por 15 dias.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 e em menos de um ano se tornou um verdadeiro ídolo para os torcedores rubro-negros, depois de conquistar a Copa Libertadores e o Brasileirão em 2019 e levantar este ano a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).