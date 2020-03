Comunicado do Business Wire :CTC Global

Em outro grande avanço da tecnologia de condutores, a CTC Global lançou o sistema ACCC InfoCore?. Este sistema fornece garantia rápida e precisa de que o condutor ACCC® foi instalado corretamente.

O sistema ACCC InfoCore? reduz o risco de instalação de condutores no mundo real, experimentado por concessionárias de serviços públicos, prestadores de serviços e profissionais técnicos em todo o mundo. Esses profissionais dedicados sabem que, mesmo com as melhores ferramentas, equipamentos e condições de campo, podem ocorrer acidentes. Ao usar um sistema de luz infravermelha proprietário, fibras especiais no núcleo e uma metodologia robusta de captura de dados, o sistema InfoCore pode confirmar a integridade pós-montagem do condutor em minutos. Esse recurso é exclusivamente valioso para concessionárias de serviços públicos e prestadores de serviços devido à confiança adicional que ele proporciona.

"A CTC Global e seus parceiros de fabricação apoiaram a instalação de aproximadamente 100.000 quilômetros de condutores ACCC em mais de 750 projetos, para mais de 250 concessionárias em mais de 50 países e em praticamente todos os tipos de terreno e ecossistema imagináveis. Esse enorme conjunto de experiências nos ensinou duas coisas: primeiro, os condutores ACCC são fáceis de instalar com as ferramentas adequadas e o uso de diretrizes simples de manuseio. E segundo, o mundo real é um lugar implacável para cada produto e projeto de engenharia", disse J.D. Sitton, CEO da CTC Global. Ele continuou: "Os clientes de concessionárias da CTC Global pediram um método rápido, preciso e simples de usar para confirmar a integridade pós-instalação de suas instalações de condutores ACCC. O sistema InfoCore faz isso de forma muito eficaz."

Anne McDowell, vice-presidente de operações comerciais da CTC acrescentou: "Nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com os parceiros de fabricação da CTC e as principais concessionárias para desenvolver, testar e otimizar o sistema InfoCore." Ela continuou: "Tenho o prazer de anunciar a primeira implantação comercial em larga escala do condutor ACCC InfoCore para Elia, na atualização de uma linha de 66 kV perto de Mons, na Bélgica. A linha atualizada atende a um novo e importante data center na região. O sistema InfoCore superou todas as expectativas."

Sobre a CTC Global:

A CTC Global é a desenvolvedora, comerciante e fabricante privada do núcleo composto de fibra de carbono patenteado usado no condutor ACCC®, a solução de linha de alta tensão e alto desempenho. A CTC Global atende concessionárias de serviços públicos e indústrias em todo o mundo e forneceu o ACCC Core usado em mais de 750 projetos de condutores ACCC, representando quase 100.000 quilômetros de condutores aéreos de alto desempenho e eficiência energética em serviço atualmente. A CTC Global está sediada em Irvine, Califórnia. Para outras informações, acesse www.ctcglobal.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200316005880/pt/

CTC Global Tyler Dalton +1 (949) 428-8500 tdalton@ctcglobal.com

