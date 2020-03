Trump: podemos estar a caminho de uma recessão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 16, que o país "pode estar entrando em recessão" e que a realidade do coronavírus deve permanecer até "julho e agosto".



Em coletiva de imprensa na Casa Branca, que anunciou novas medidas de restrição no país contra o coronavírus, Trump disse que ainda não considera um toque de recolher no país, mas que isso pode ocorrer em algumas regiões nas quais a infecção está mais disseminada.



Sobre o impacto da restrição de viagens para empresas do setor, o presidente americano disse que o governo americano dará "100% de suporte às empresas aéreas".



Questionado sobre a queda no mercado acionário diante de mais medidas restritivas, Trump minimizou, dizendo que "o mercado pode se cuidar, é forte e resistirá ao vírus". Um pouco antes da provocação, Trump disse que o melhor que o mercado financeiro tem a fazer é "passar pela crise".