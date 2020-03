Baile de gala do Met de Nova York adiado pelo coronavírus

O baile de gala do Metropolitan Museum de Nova York, uma das maiores festas anuais nos Estados Unidos, prevista para 4 de maio, foi adiada até novo aviso, anunciou nessa segunda-feira a presidente do baile e editora da Vogue EUA, Anna Wintour, em um editorial.

Devido ao coronavírus e ao fechamento "responsável e inevitável" do museu, a abertura da exposição desse ano, "About Time: Fashion and Duration", além do baile, "serão adiados para uma data posterior", escreveu Wintour, presidente do Instituto de Endumentária do Met.

O museu anunciou seu fechamento na semana passada, assim como muitos outros museus e instituições culturais do país, para limitar o contágio do coronavírus nos Estados Unidos, onde foram registrados 4.138 casos e pelo menos 69 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins.

O baile do Met reúne a cada ano a nta das celebridades americanas, que abusam da criatividade para montar seus looks.