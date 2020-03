Comunicado do Business Wire :Raftr

Empresa de tecnologia do ensino superior com sede no Vale do Silício Raftr anunciou hoje que oferecerá sua plataforma de mensagens e notificações de modo gratuito até 1º de julho de 2020 a faculdades e universidades, muitas das quais estão enfrentando disrupções e deslocamentos como resultado de preocupações com o COVID-19. A rede de cada instituição é totalmente privada, limitada aos constituintes desta comunidade.

O aplicativo facilita a comunicação imediata e direta entre as administrações da faculdade e seus alunos em uma plataforma móvel, permitindo mensagens diretas instantâneas aos dispositivos móveis dos alunos.

"Nossas instituições de parceria estão enfrentando um surto de COVID-19 em rápida evolução, forçando disrupções sem precedentes em campi e em ambientes remotos de aprendizado", disse a Fundadora e Diretora Executiva da Raftr, Sue Decker. "A coisa certa a fazer é oferecer nosso apoio. A Raftr permite a comunicação imediata entre universidades e seus alunos, professores, funcionários e até pais, em qualquer lugar do mundo. Excepcionalmente rápida de implementar, a plataforma de comunicação interativa, flexível e coordenada pode ser autônoma ou complementar a comunicação por e-mail."

O Raftr permite que os administradores de grupos enviem notificações push personalizadas diretamente aos dispositivos móveis dos alunos e dos pais, destacando atualizações importantes sobre problemas relacionados ao COVID-19, incluindo aprendizagem online, cancelamentos ou atualizações de estudos no exterior, informações acadêmicas e muito mais.

Os principais recursos e opções de personalização para diferentes constituintes do campus incluem:

Administração:

-- Canais de bate-papo públicos e privados para compartilhar informações, perguntas e respostas em tempo real.

-- Postagem automática opcional de atualizações existentes do COVID-19 de fontes autenticadas, incluindo CDC, OMS e/ou fontes universitárias existentes.

-- Organização com curadoria de todas as comunicações passadas para fácil descoberta e acesso.

Faculdade:

-- Capacidade de hospedar discussões virtuais em tempo real e "horário comercial" em canais privados para cursos online, facilmente descobertos pelos alunos.

-- Criação de um calendário de palestras online com dias / horários de cursos e capacidade de vincular diretamente ao Zoom, Hangouts ou outras plataformas de aprendizagem online.

-- Opções de bate-papo direto e em grupo para permanecer conectado aos alunos individualmente ou em sala de aula.

-- Capacidade de adicionar links a importantes materiais de ensino.

Alunos:

-- Criação de comunidades digitais que espelham as do campus, incluindo turmas, grupos de alunos, grupos sociais e organizações de voluntários.

-- Capacidade de criar grupos públicos ou privados ilimitados para manter a comunicação e o planejamento da organização estudantil.

-- Acesso a bate-papos em grupo, canais de tópicos, mensagens diretas, fotos e vídeos, pesquisas e muito mais.

Decker diz que o uso gratuito da plataforma será concedido até 1º de julho. Para serem elegíveis, os administradores são solicitados a enviar uma solicitação para habilitar sua comunidade e participar de uma sessão de treinamento online de uma hora para todos os funcionários que postarem atualizações na plataforma. Estes funcionários terão acesso ao Raftr ProTools, incluindo a capacidade de enviar notificações push personalizadas com importantes atualizações.

Formulário de Solicitação OnlineEnviar uma solicitação

Conectar à mídia socialTwitter LinkedIn Facebook

Sobre a Raftr

A Raftr promove o poder de pertencer ao criar comunidades digitais dinâmicas e seguras por meio de uma plataforma de comunicação intuitiva com foco no aluno. A experiência de cada escola habilitada será acessível apenas pelos alunos, professores, funcionários e pais desta instituição, criando uma rede privada, com curadoria e confiável. As soluções da Raftr cobrem todas as fases da vida de graduandos e ex-alunos, com pacotes para Notícias & Eventos, Vida na Residência, Clubes e Grupos / Departamentos Acadêmicos e Orientação. A plataforma está disponível através de aplicativos e sites móveis, sendo que os principais recursos incluem eventos, mensagens, notificações push, pesquisas e muito mais. Informações adicionais estão disponíveis em https://pro.raftr.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200316005841/pt/

Mandy Seaman Parcerias com Universidade mandy@raftr.com (417) 319-4549

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.