Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

As soluções de odontologia da Dental Monitoring permitem que os profissionais de odontologia se conectem com os pacientes remotamente e em conformidade com HIPAA. Nossa tecnologia exclusiva permite que dentistas e ortodontistas avaliem e monitorem o tratamento, e se comuniquem com os pacientes, conforme necessário, mesmo quando permanecem em suas casas.

Devido a esta situação sem precedentes que enfrentamos atualmente no mundo inteiro, e com o acesso dos pacientes às clínicas se tornando cada vez mais restrito, as prioridades da Dental Monitoring mudaram para apoiar todos os profissionais da área odontológica, quem quer que sejam e onde quer que estejam, para continuar o atendimento aos seus pacientes e garantir a continuidade do tratamento. Nossas soluções atuais utilizam toda a extensão de nosso mecanismo de IA; e, frequentemente, a total integração das clínicas pode levar algumas semanas para ser completamente implementada. Por isso, decidimos reorientar as prioridades da nossa empresa para lançar imediatamente duas novas versões "Light" de nossas soluções existentes. Estas novas versões serão mais simples e mais imediatas de implementar nestes tempos difíceis - integração e implantação rápidas para todos os pacientes:

Photo Monitoring Light:Plataforma de monitoramento simplificada a partir de casa, com comunicação bidirecional instantânea com os pacientes.Captura de imagens da boca através do aplicativo da DM, permitindo aos profissionais de odontologia:

-- Avaliar remotamente a situação oral atual ou o progresso do tratamento dos pacientes, como se estivessem na clínica

-- Estabelecer uma comunicação e orientação bidirecional entre o profissional e o paciente

-- Enviar imagens com anotações diretamente através do aplicativo dos pacientes para que possam entender melhor a orientação do dentista.

O Photo Monitoring Light também possibilitará que a equipe clínica solicite uma varredura imediata da DM, quando um paciente solicitar feedback imediato, para que o dentista possa avaliar melhor a situação do paciente e aconselhá-lo adequadamente.

Para implementar o Photo Monitoring Light: acesse https://dental-monitoring.com/maintain-patient-care/

SmileMate Virtual Consultation:Avaliação remota de pacientes novos e existentes.Todas as chamadas de pacientes podem ser pré-qualificadas remotamente através do uso da ferramenta de avaliação SmileMate, diretamente através dos sites das clínicas.

O processo é simples: Etapa 1 - O paciente clica no widget no site do profissional de odontologia, cria um perfil e tira cinco fotos intraorais em seu smartphone (não há necessidade de baixar um aplicativo ou usar afastadores de bochecha) Etapa 2- Uma opção abrangente e personalizada de relatório e tratamento é gerada automaticamente pelo nosso mecanismo de IA e enviada ao dentista Etapa 3 - Os dentistas qualificam as necessidades do paciente no portal SmileMate Etapa 4 - Os dentistas personalizam e compartilham o relatório com o paciente com conselhos ou um link para agendamento.

Para implementar o SmileMate Virtual Consultation, acesse: https://dental-monitoring.com/maintain-patient-care/

Integração acelerada.Photo Monitoring Light e SmileMate Virtual Consultation estarão prontos para uso em poucos minutos após os profissionais de odontologia e suas equipes terem realizado o nosso treinamento acelerado gratuito. A implementação da integração rápida nas práticas odontológicas é simplificada por meio de nosso novo processo descomplicado, que é feito 100% remotamente através de webinars por nossa equipe de suporte ao cliente. Entre contato ou visite-nos: https://dental-monitoring.com/maintain-patient-care/ para agendar um horário para a próxima sessão de treinamento.

Abrir uma linha direta dedicada, 24 horas/7 dias por semana, para responder a quaisquer perguntas ou atender às necessidades durante a pandemia.Nossa prioridade sempre foi os nossos clientes e os seus pacientes. Nos próximos meses, nosso foco estará apenas em fornecer soluções que possam ajudar os profissionais de odontologia a manter o atendimento especializado que prestam aos seus pacientes. Nessa medida, e durante a pandemia, vamos aumentar a acessibilidade às nossas soluções, reduzindo em 50% o preço dessas novas soluções:

-- O Photo Monitoring Light estará acessível por US$ 3 por mês/paciente monitorado

-- Para o SmileMate Virtual Consultation o preço será de US$ 150/mês para 50 exames de pacientes exclusivos

Também orientamos a nossa força de vendas mundial a se concentrar em 100% no atendimento ao cliente - trabalhando lado a lado com médicos para ajudar a tratar os pacientes remotamente.

Sobre a Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com) Fundada em 2015 por Philippe Salah, a Dental Monitoring é a primeira empresa baseada em IA a atender às necessidades dos profissionais de odontologia. A suíte de software da DM foi idealizada para atender às necessidades dos profissionais de odontologia durante toda a jornada do paciente: antes do tratamento para aumentar o envolvimento do paciente, durante o tratamento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelo dentista, e após o tratamento para garantir a estabilidade do resultado do tratamento. Atualmente, a empresa opera na Europa, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. A Dental Monitoring emprega uma equipe de cerca de 250 funcionários em seus cinco escritórios localizados em Paris, Austin, Londres, Hong Kong e Sydney.

