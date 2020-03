Os protagonistas da bola redonda devem usar o "poder do futebol" para espalhar mensagens de prevenção contra a nova pandemia de coronavírus, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta segunda-feira, prometendo iniciativas de conscientização junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Eu os encorajo fortemente a usar o poder do futebol em seu campo para divulgar mensagens importantes", escreveu Infantino em uma carta aberta dirigida a todos os jogadores de futebol (federações, sindicatos de jogadores, associações de clubes, etc.) e transmitida à AFP.

"As autoridades do futebol devem tomar todas as medidas necessárias para impedir que o vírus se espalhe", acrescentou. "Em cooperação com a OMS, estamos prestes a lançar iniciativas de prevenção para propor recomendações práticas e métodos para lidar com a disseminação do Covid-19".

Por outro lado, Infantino acredita que o futebol será crucial para ajudar a sociedade a superar a pandemia. "O futebol pode jogar e, ao que me parece, desempenhará um grande papel em ajudar o mundo a se recuperar assim que encontrarmos a normalidade, e quanto mais cedo melhor", disse ele.

Esta carta é publicada no momento em que a maioria dos grandes campeonatos europeus de futebol está suspensa. Na terça-feira, a Uefa vai realizar uma reunião de crise na qual um possível adiamento do Euro-2020 (de 12 de junho a 12 de julho) deve ser considerado, cuja celebração está seriamente ameaçada pela pandemia.

Vários astros do futebol, como Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, se manifestaram nos últimos dias para pedir aos fãs que respeitem as orientações das autoridades de saúde.