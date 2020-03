A França registrou 1.210 novos casos e mais 21 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, com um total de 6.633 casos confirmados e 148 mortes, informaram autoridades francesas nesta segunda-feira.

A região de Ile-de-France, onde está localizada a capital Paris, e o nordeste do país são os mais afetados pela pandemia, disseram as autoridades de saúde do país no site oficial da Public Health France.