Covid-19: reuniões do Conselho de Segurança da ONU são canceladas

A presidência chinesa do Conselho de Segurança da ONU cancelou nesta segunda-feira as duas reuniões em sua agenda esta semana como prevenção devido à pandemia de coronavírus, informaram fontes diplomáticas.

Após o cancelamento na semana passada das reuniões programadas para terça-feira, o Conselho de Segurança discutirá a situação em Darfur, no Sudão, na quarta-feira, e o multilateralismo na quinta-feira, duas sessões nas quais nenhuma decisão é esperada.

Nesta segunda-feura foi impossível confirmar os cancelamentos das duas reuniões com a missão chinesa que ocupa a presidência do Conselho em março. Vários diplomatas dos países membros do Conselho confirmaram o adiamento.

Em sua entrevista coletiva diária, o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric disse que um caso positivo de Covid-19 foi identificado no secretariado da ONU, depois que o contágio foi relatado a um diplomata filipino na semana passada.

A sede da ONU em Nova York não está fechada e seu secretário-geral, António Guterres, estava em seu escritório na segunda-feira, informou ele.

As verificações de segurança na entrada do enorme complexo no coração de Manhattan contabilizaram mais de 900 passagens, disse.