Canadá fecha fronteiras exceto para americanos

O Canadá fechará suas fronteiras para estrangeiros e para aqueles que não são residentes permanentes no Canadá, exceto para cidadãos americanos, por causa do coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Justin Trudeau nesta segunda-feira.

O presidente também pediu a todos os canadenses que fiquem em sua casa para impedir a propagação do coronavírus, que infectou mais de 320 pessoas no Canadá, com uma morte.

As companhias aéreas receberão "uma ordem formal" para "rejeitar todos os viajantes com sintomas", acrescentou em entrevista coletiva.