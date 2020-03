Irã fecha três importantes santuários xiitas por causa do novo coronavírus

O Irã anunciou nesta segunda-feira (16) o fechamento de quatro importantes lugares santos, entre eles o santuário de Mashhad, primeiro cidade santa xiita do país, como forma de combater a a propagação do novo coronavírus

As infecções por Covid-19 já deixaram 853 mortos no país, segundo a imprensa estatal.

"Segundo as ordens do quartel general anti coronavírus e do ministério da Saúde, o mausoléu santo do Imã Reza, em Mashhad, assim como o santuário de Fátima Masumeh em Qom e o Xá Abdol Azim, no Teerã, estão fechados até segunda ordem", anunciou uma emissora local.

A mesquita de Jamkaran, em Qom, também permanecerá fechada, segundo a agência iraniana Irna.