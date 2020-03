"Estou bem", diz Rugani, que espera ter "sensibilizado a todos" sobre coronavírus

O zagueiro italiano da Juventus, Daniele Rugani, o primeiro jogador de clubes de elite a ter um resultado positivo para o coronavírus, disse nesta segunda-feira que está "bem" e espera que seu caso sirva "para sensibilizar a todos".

"Estou indo bem, quero tranquilizar a todos. Nunca tive os sintomas sérios que você ouve e me considero com sorte", disse o zagueiro no canal de televisão da Juventus.

"Foi uma verdadeira comoção, porque eu fui o primeiro caso neste meio. Espero que sirva para sensibilizar todos, especialmente aqueles que não entenderam a seriedade do problema", acrescentou o jogador que também atua pela seleção italiana, e que atualmente está isolado em uma sala do J -Hotel, no centro de treinamento da Juventus, em Turim.

"Houve uma explosão midiática. Muitas pessoas escreveram para mim e eu aprecio isso. Vou superá-la e espero ficar mais forte", disse o jogador de 25 anos.

A Juventus anunciou o teste positivo de Rugani na quarta-feira, especificando que o atleta estava "assintomático". Ele foi o primeiro jogador de futebol da Serie A infectado em uma lista que aumentou nos últimos dias.

A Itália está atrás da China como o segundo país mais afetado pela nova pandemia de coronavírus, com cerca de 25.000 casos detectados e mais de 1.800 mortes, de acordo com os últimos números anunciados pelas autoridades.