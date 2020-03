Paraguai fecha parcialmente as fronteiras e restringe circulação de pessoas

O Paraguai fechou parcialmente suas fronteiras com o Brasil e a Argentina e suas autoridades anunciaram a restrição do movimento de pessoas entre as 20h00 e as 04h00 para impedir a propagação da epidemia de Covid-19 (coronavírus).

"Os 13 postos aduaneiros dos 42 que temos (com Argentina e Brasil) ficaram habilitados. Somente residentes estrangeiros, diplomatas e membros de organizações internacionais podem entrar", disse a diretora de Migrações, Maria de los Angeles Arriola, em entrevista coletiva.

A funcionária garantiu que a entrada de caminhões com mercadorias será permitida. O acesso de estrangeiros se estenderá até 31 de março.

Uma teleconferência entre os chefes de estado do bloco Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - foi realizada ao meio-dia da segunda-feira para discutir medidas conjuntas.

As decisões serão comunicadas aos demais países membros do Prosul (Fórum para o Progresso da América do Sul).