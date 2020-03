Ligas esportivas dos EUA poderão ficar suspensas por mais tempo devido ao coronavírus

A NBA e outras ligas esportivas importantes dos Estados Unidos poderão permanecer suspensas por mais tempo do que o previsto inicialmente, de acordo com as novas recomendações do Centro para o Controle de Doenças (CDC) do país para combater a pandemia do coronavírus.

O CDC recomendou no domingo (15) que as competições esportivas e outros "grandes eventos e reuniões em massa" sejam cancelados ou postergados durante as próximas oito semanas.

"Grandes eventos e reuniões em massa podem contribuir para a propagação do Covid-19 nos Estados Unidos através de viajantes que assistem a esses eventos e apresentam o vírus a novas comunidades", declarou a agência em comunicado.

"Exemplos de grandes eventos e reuniões em massa incluem conferências, festivais, desfiles, concertos, eventos esportivos, casamentos e outros tipos de assembleias".

A NBA (basquete) se tornou a primeira das grandes ligas profissionais de esporte nos Estados Unidos a suspender sua temporadas diante da pandemia, depois que um jogador, o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, deu positivo para Covid-19 em um teste realizado na quarta-feira passada (11). Desde então, outros dois jogadores deram positivo.

A NHL (hóquei no gelo) e a MLS (futebol) também suspenderam suas competições, enquanto que a MLB (basebol) cancelou os jogos de pré-temporada e adiou o início da temporada, previsto para 26 de março.

A PGA Tour (golfe masculino) e a LPGA Tour (golfe feminino) cancelaram seus torneios de abril. O Masters de Augusta, primeiro Grand Slam masculino de 2020, não será disputado entre 9 e 12 de abril como previsto originalmente.

O tênis (Indian Wells e Miami), o automobilismo (IndyCar e Nascar), a patinagem artística e o boxe também são alguns dos esportes afetados na América do Norte.

O comissário da NBA, Adam Silver, declarou na quinta-feira (12) que a Liga havia determinado a suspensão da temporada "provavelmente por pelo menos 30 dias".

Uma suspensão de oito semanas se estenderia até 10 de maio, além do final programado da temporada regular da NBA e o início dos playoffs (18 de abril).

A NHL, que suspendeu sua temporada em 12 de março, também se aproximava dos playoffs.

Tanto Silver como o comissário da NHL, Gary Bettman, afirmaram que, com tantas incógnitas, era impossível prever se poderão reiniciar suas temporadas regulares e jogar até julho ou agosto.