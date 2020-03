Comunicado do Business Wire :Independent Franchise Partners

A Independent Franchise Partners, LLP ("Franchise Partners") agradece o apoio da Institutional Shareholder Services ("ISS") e da Glass Lewis ("Glass Lewis") para algumas de suas propostas de acionistas na próxima Reunião geral anual ("AGM", na sua sigla em inglês) em 27 de março de 2020 na Kirin Holdings Company, Limited ("Kirin" ou "a Empresa") (TSE: 2503).

Após avaliar de forma independente as propostas feitas pela Franchise Partners, as duas principais consultorias globais em voto por procuração - ISS e Glass Lewis - confirmam claramente que o atual caminho estratégico de Kirin não é convincente. Como a ISS comenta, "depois de quase 40 anos, o vínculo entre fermentação, produtos farmacêuticos e cerveja não se manifestou em termos de retornos ou margens, nem impediu a empresa de perder metade de sua participação no mercado de cerveja no Japão". E, como observa a Glass Lewis, "as primeiras lutas da Kirin com partes de seu novo segmento de 'ciências da saúde', combinadas com tendências claramente desfavoráveis nos retornos dos acionistas e um conselho aparentemente sem conhecimentos relevantes, parecem apoiar a noção de que os acionistas realmente se beneficiariam de um reexame sério e independente das iniciativas de diversificação subjacentes à abordagem KV2027".

A Franchise Partners acredita, firmemente, que o foco e a inovação na cerveja seriam uma melhor utilização do capital, menos arriscado e proporcionaria retornos de longo prazo mais atraentes para os acionistas. Como tal, a Franchise Partners insta os colegas coproprietários a apoiar a proposta de recompra de ações de consultoria para indicar ao Conselho da Kirin que uma revisão independente muito necessária de sua estratégia de longo prazo deve ser realizada.

A recompra de 600 bilhões de ienes proposta é estabelecida como o valor máximo a ser recomprado, o que oferece à Kirin total discrição estratégica e flexibilidade financeira. A Franchise Partners não espera que o Conselho promova a proposta de recompra na sua totalidade se for considerado que põe em risco a posição financeira da Empresa. O Conselho da Kirin tem a responsabilidade final de tomar decisões sobre o momento de qualquer possível alienação de ativos não essenciais e a distribuição dos rendimentos.

Como sugere a ISS, "a credibilidade do conselho é essencial para convencer os acionistas de que suas estratégias são o produto de um debate interno saudável". Para esse fim, a Franchise Partners agradece o apoio da ISS e da Glass Lewis a Nicholas Benes. A nomeação de Kanako Kikuchi, que é apoiada por Glass Lewis e é vista pela ISS como "uma candidata bem qualificada que seria uma grande adição", é fundamental, pois ela seria a única diretora com experiência farmacêutica de prescrição direta. Isso é particularmente importante levando em conta a motivação atual da Kirin para se diversificar ao campo da saúde.

A Kirin esgotou todos os lugares disponíveis no Conselho com seus quatro novos diretores propostos que, "em grande parte, têm vínculos pré-existentes com a empresa", de acordo com a ISS. A ISS acrescenta ainda que o "apoio aparentemente prematuro (implícito ou explícito) à estratégia declarada da empresa" por esses diretores demonstra a necessidade de uma supervisão independente na Kirin. A fim de criar vagas no Conselho para Kanako Kikuchi e Nicholas Benes, a Franchise Partners incentiva os acionistas a votarem A FAVOR deles e CONTRA três candidatos da Kirin identificados pela Glass Lewis ou pela ISS: Toshiya Miyoshi (proposta 2.3), Hiroyuki Yanagi (proposta 2.8) e Noriko Shiono (proposta 2.10).

Por último, a Franchise Partners recebe com satisfação o apoio da ISS à sua proposta de aumentar a parcela da remuneração baseada no desempenho no pacote de remuneração total, bem como melhorar a divulgação de metas de desempenho por parte da Kirin.

Existem caminhos claros disponíveis para criar uma Kirin mais valiosa e sustentável, conforme detalhado no site especializado da Franchise Partners. A Franchise Partners incentiva seus acionistas a apoiar todas suas propostas de acionistas para fortalecer o Conselho da Kirin por meio da nomeação de candidatos independentes e qualificados ao conselho - Nicholas Benes (item 9.1) e Kanako Kikuchi (item 9.2) -, alinhar melhor a remuneração da administração com a criação de valor para os acionistas (itens 7 e 8) e desbloquear o valor a partir da proposta de recompra de ações (item 6).

