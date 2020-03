Comunicado do Business Wire :Guidewire Software, Inc.

A Sancor Seguros do Brasil S.A. (Sancor Seguros Brasil), filial brasileira do Grupo Sancor Seguros, sediado na Argentina, e a Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), provedora da plataforma de confiança das seguradoras de propriedades/acidentes (P/C), anunciaram hoje que a Sancor Seguros Brasil implantou com êxito o Guidewire InsurancePlatform para ter mais eficiência. A empresa implementou o InsurancePlatform em sua linha de negócio de auto pessoal.

A Sancor Seguros Brasil implantou o Guidewire InsuranceSuite, o Guidewire Client Data Management e o Guidewire Rating Management como seus novos sistemas de subscrição, administração de apólices, sinistros, dados de clientes, taxação e gerenciamento de faturamento. A seguradora também implantou o Guidewire DataHub e o Guidewire InfoCenter como sistemas de gerenciamento de dados e business intelligence em toda a corporação. Além disso, a Sancor Seguros Brasil implementou o Guidewire ProducerEngage para proporcionar uma experiência digital omnichannel totalmente integrada para seus corretores.

Leandro Poretti, diretor geral da Sancor Seguros do Brasil S.A., afirmou que "o InsuranceSuite está nos ajudando a modernizar e transformar o modo como operamos ao nos dar a capacidade de sistematizar o uso de práticas recomendadas e gerenciar nossas operações principais em uma só plataforma conectada nativamente. Com o InsuranceSuite, podemos simplificar o processo de subscrição automatizando os processos manuais, aumentando a eficiência operacional, a produtividade dos funcionários e a colaboração."

"Gostaríamos de parabenizar a Sancor Seguros pela implantação bem-sucedida do InsurancePlatform no Brasil", comentou Mike Polelle, diretor de entrega na Guidewire Software. "Ficamos felizes de ver que os produtos estão dando à Sancor Seguros Brasil a base para atender às necessidades dos segurados e garantir sua tranquilidade".

Sobre a Sancor Seguros Brasil

A Sancor Seguros Brasil é uma seguradora do Grupo Sancor Seguros, sediado na Argentina e líder em seguros no seu país de origem. Com presença consolidada no Uruguai e no Paraguai, a Sancor Seguros atua no Brasil desde 2013. A empresa chegou ao país com o objetivo de proteger as conquistas dos seus clientes, incentivando o progresso e o bem-estar, e guiada por uma filosofia de cooperação que se mantém firme mesmo após 70 anos de existência.

Hoje, a Sancor Seguros do Brasil tem cerca de 220 funcionários, 2.900 corretores cadastrados, 40.000 veículos segurados e mais de 1,5 milhão de segurados.

Com sede em Maringá, uma cidade estratégica no interior do Paraná, a seguradora também opera nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tendo filiais em Maringá, Curitiba, Londrina, Cascavel, Blumenau, Porto Alegre e Uberlândia. Além de contar com representantes comerciais em Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Campinas, Uberaba, Vitória, Brasília, Ponta Grossa, Chapecó, Caxias do Sul e Passo Fundo.

Para obter mais informações, visite https://www.sancorseguros.com.br/.

Sobre a Guidewire Software

A Guidewire fornece a plataforma setorial na qual as seguradoras de propriedades/acidentes (P/C) confiam para se adaptar e ter sucesso nesta época de mudanças rápidas. Oferecemos os softwares, os serviços e um ecossistema de parceiros para que nossos clientes administrem, diferenciem e expandam suas empresas. Até o fim do ano fiscal de 2019, tivemos o privilégio de atender a mais de 380 empresas em 34 países. Para saber mais, visite www.guidewire.com e siga-nos no Twitter: @Guidewire_PandC.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

