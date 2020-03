Bolsonaro indica general Gerson de Freitas para embaixada de Israel

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do nome do general de Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas para exercer o cargo de embaixador do Brasil em Israel. A mensagem sobre a indicação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16). O nome do general precisa ser apreciado e aprovado pelo Senado para a nomeação ao cargo de embaixador ser efetivada.



O general Gerson Menandro Garcia de Freitas foi o comandante do Comando Militar do Oeste até 2017. Depois, assumiu a função de conselheiro militar da missão permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), cargo que deixou em agosto de 2019.