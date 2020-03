Marinha americana anuncia primeiro caso suspeito de coronavírus em navio de guerra

A Marinha dos Estados Unidos anunciou o primeiro caso suspeito de novo coronavírus a bordo de um navio de guerra, ao informar que um militar deu resultado positivo para o exame, mas que o diagnóstico deve ser confirmado pelas autoridades de saúde.

A informação foi divulgada uma semana depois de outro marinheiro americano, que estava no sul da Itália, contrair COVID-19.

"Um marinheiro que presta serviço no navio anfíbio 'USS Boxer' deu 'suposto positivo' para a doença do coronavírus 2019 (COVID-19), no primeiro caso de um marinheiro a bordo de um navio da Marinha", afirma um comunicado militar.

O marinheiro foi colocado em quarentena em casa. "Pessoas que estiveram em contato próximo com o indivíduo foram notificadas e estão em isolamento em suas casas", completa a nota da Marinha.

O "USS Boxer" está na base naval de San Diego (Califórnia).